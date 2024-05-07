Система оповіщення населення. Фото з відкритих джерел

З обласного бюджету Миколаївщини на 2024 рік виділили 6 мільйонів 100 тисяч гривень на вдосконалення системи оповіщення населення.

Про це розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту населення Олена Горбачова, пишуть «НикВести».

Вона пояснила це тим, що система оповіщення у Миколаївській області була збудована у 80-х роках минулого століття і базувалася на аналоговому обладнанні. З початку повномасштабного вторгнення цю систему почали вдосконалювати, зокрема переходити з аналогового на цифрові канали передачі сигналу.

— Покращуються сирени, вони виходять вже на рівень, коли ми не залежимо від електромережі. Це дуже важливо, адже якщо падає мережа, то ми не маємо сигналу. Є вже в нас частина сирен, які автоматизовано працюють незалежно від мережі. І самі пристрої також модернізуються, вони мають більш сучасні функціонали, — сказала Олена Горбачова.

Також з обласного бюджету цьогоріч виділили 1 мільйон 600 тисяч гривень на обслуговування системи оповіщення.

— Для забезпечення сталого функціонування управління постійно здійснює технічне обслуговування цієї апаратури за зміну тих пристроїв, які вийшли з ладу. Така робота йде систематично, — розповіли в управлінні.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що укриття в Миколаєві можуть обладнати системою автоматизованого доступу до сховищ для уникнення ситуацій, коли вони замкнені під час повітряної тривоги.