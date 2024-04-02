З початку року до бюджету надійшло понад 400 мільярдів гривень податків, Ілюстрація: ДПС

До зведеного бюджету у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою (ДПС), надійшло 401,4 мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 303,7 мільярди гривень, до місцевих бюджетів — майже 97,8 мільярдів гривень.

«Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-березні 2024 року становили 280 мільярдів гривень. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 113,4 відсотків. При цьому на рахунки платників відшкодовано 32,7 мільярдів гривень ПДВ», — повідомляє пресслужба ДПС.

Нагадаємо, бюджет розвитку Миколаєва, який спрямований на реалізацію міських проєктів у різних сферах, у 2024 році становитиме близько 347 мільйонів гривень.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярдів гривень цього року і 93,7 мільярди гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярди гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. В цьому році бюджет міста недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.