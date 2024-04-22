З початку року громади Миколаївщини отримали ₴204 млн плати за землю. Фото з відкритих джерел

У першому кварталі 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 204,5 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 169,7 мільйона гривень плати за землю, від фізичних осіб – 34,7 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нагадаємо, на території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.