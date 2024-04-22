У першому кварталі 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 204,5 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 169,7 мільйона гривень плати за землю, від фізичних осіб – 34,7 мільйона гривень.
Податківці нагадали, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Нагадаємо, на території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.
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У першому кварталі 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 204,5 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 169,7 мільйона гривень плати за землю, від фізичних осіб – 34,7 мільйона гривень.
Податківці нагадали, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Нагадаємо, на території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.