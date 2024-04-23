З прибутків підприємств Миколаївщини бюджети отримали ₴280 млн. Фото з відкритих джерел

У першому кварталі 2024 року з прибутків миколаївських підприємств і установ державна скарбниця отримала 254,5 мільйона гривень.

Це на 61,5% або на 97 мільйонів гривень більше, ніж у січні- березні 2023 року, повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв.

До місцевих бюджетів від платників податків Миколаївщини надійшло 25,5 мільйона гривень податку на прибуток. Всього у січні- березні 2024 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 280 мільйонів гривень податку на прибуток.

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.