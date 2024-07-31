З 1 серпня «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Тепер вони будуть доступні у 12 поїздах.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Жіночі купе з’являться ще на чотирьох рейсах далекого сполучення:
Послуга жіночих купе буде доступна у 12 поїздах.
В Укрзалізниці нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Такі квитки повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом.
Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ.
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З 1 серпня «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Тепер вони будуть доступні у 12 поїздах.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Жіночі купе з’являться ще на чотирьох рейсах далекого сполучення:
Послуга жіночих купе буде доступна у 12 поїздах.
В Укрзалізниці нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Такі квитки повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом.
Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ.