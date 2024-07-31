Потяг «Укрзалізниці», фото: прес-служба компанії.

З 1 серпня «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Тепер вони будуть доступні у 12 поїздах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Жіночі купе з’являться ще на чотирьох рейсах далекого сполучення:

Харків — Івано-Франківськ;

Запоріжжя — Ясіня;

⁠Черкаси — Івано-Франківськ;

Київ — Рахів.

Послуга жіночих купе буде доступна у 12 поїздах.

В Укрзалізниці нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Такі квитки повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ.