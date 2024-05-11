Гасіння пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби, 10 травня, рятувальники Миколаївщини тричі залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській у області.

Дві пожежі сталися у Снігурівці та у селі Шевченко. Загальна площа пожеж — майже 2 га. Від ДСНС залучались 15 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.

У ДСНС додали, що основними причинами пожеж на відкритих територіях залишаються необережність громадян або навмисні підпали

«Не паліть сухостої, не провокуйте їх загоряння. У суху жарку, а особливо вітряну, погоду вогонь може вийти з-під контролю та наробити великого лиха. Крім того, ці дії є адміністративним правопорушенням та злочином проти природи», — зазначили в прес-службі.

Гасіння пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС Гасіння пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо як у Коблевому на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.