До бюджетів Миколаївщини надійшло понад ₴78 млн податку за продаж алкоголю / Фото для ілюстрації

У січні-червні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаєва та області забезпечено 78 мільйонів гривень акцизного податку з продажу алкоголю, що 12,6 мільйона гривень більше, ніж торік.

Про це повідомила Державна податкова служба у Миколаївській області.

Зазначається, що станом на червень у Миколаївській області зареєстровано 2054 суб'єкта господарювання, які є платниками акцизного податку і займаються роздрібною торгівлею алкогольними напоями. Серед них – 230 юридичних осіб та 1824 фізичних осіб.

Фахівці проводять перевірки у відповідь на скарги громадян, якщо в закладах не приймають оплату банківськими картками або не використовують РРО/ПРРО для розрахунків за продаж підакцизної продукції.

У службі нагадали, що підприємці щомісячно сплачують 5% акцизного податку з продажу алкоголю, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Нагадаємо, поліцейські задокументували 24 факти незаконного продажу тютюнових виробів без ліцензії та без марок акцизного податку, а також сигарет сумнівної якості у Миколаєві та області.

Також, у ході перевірки, поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.

В Миколаївській області судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв.