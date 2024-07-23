За період січень-червень 2024 року витрати загального фонду державного бюджету на сектор безпеки та оборони склали 888,4 мільярдів гривень, що становить 57,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Як повідомляється, кошти були спрямовані на:
Як повідомляє пресслужба Мінфіну, у червні на сектор безпеки та оборони було витрачено 155,6 мільярда гривень із державного бюджету.
Нагадаємо, у червні 2024 року Міністерство фінансів перерахувало місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти на суму 27,2 мільярдів гривень, що складає 90,3 % від запланованих асигнувань (бюджетного повноваження).
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За період січень-червень 2024 року витрати загального фонду державного бюджету на сектор безпеки та оборони склали 888,4 мільярдів гривень, що становить 57,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Як повідомляється, кошти були спрямовані на:
Як повідомляє пресслужба Мінфіну, у червні на сектор безпеки та оборони було витрачено 155,6 мільярда гривень із державного бюджету.
Нагадаємо, у червні 2024 року Міністерство фінансів перерахувало місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти на суму 27,2 мільярдів гривень, що складає 90,3 % від запланованих асигнувань (бюджетного повноваження).