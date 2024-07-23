Гривня, ілюстративне фото з відкритих джерел

За період січень-червень 2024 року витрати загального фонду державного бюджету на сектор безпеки та оборони склали 888,4 мільярдів гривень, що становить 57,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як повідомляється, кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, у червні на сектор безпеки та оборони було витрачено 155,6 мільярда гривень із державного бюджету.

Нагадаємо, у червні 2024 року Міністерство фінансів перерахувало місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти на суму 27,2 мільярдів гривень, що складає 90,3 % від запланованих асигнувань (бюджетного повноваження).