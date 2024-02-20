З бюджету Баштанського району Миколаївської області у 2023 році на потреби ЗСУ направили близько 39 мільйонів гривень.

Про це розповів начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, повідомляє кореспондент «НикВести».

За його словами, було сплановано виділити загалом у 2023 році 46 мільйонів гривень, проте освоїли лише 39 мільйонів, більшість цих коштів складає субвенція. Однак, більшість підрозділів ЗСУ надають перевагу саме матеріальній допомозі, а не отримування субвенції.

— Для нас дійсно питання оборони держави є пріоритетним, тому що ми всі розуміємо що відбувається зараз на передовій. Минулого року ми запланували з бюджету виділення 46 мільйонів, з них було освоєно 39 мільйонів. Більшість коштів це субвенція, на жаль, не всі підрозділи ЗСУ хочуть отримати субвенцію, вони готові більше отримати допомогу у матеріалах, – сказав Владислав Дмитрів.

З початку 2024 року на допомогу ЗСУ вже направлено 7 мільйонів гривень. Зокрема, Березнегуватська ОТГ вже прийняла рішення виділити 3,38 мільйона гривень на потреби трьох підрозділів ЗСУ.

— Є хороша приказка: «Не будеш годувати свою армію, то будеш годувати чужу». Населення іде на зустріч, особливо ті люди, які були в окупації. Після того, як війна триває майже 2 роки, вже парадів вони не будуть влаштовувати, в них одна мета – знищити нас, – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська міська рада спрямувала у 2023 році на потреби Сил оборони близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, за міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.