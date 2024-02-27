Дослідження Міндовкілля

За два роки повномасштабного вторгнення Росія нанесла шкоди довкіллю Миколаївщини на 2,4 мільярди доларів.

Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що Міндовкілля спільно з Top Lead підготувало інфографіку яка є частиною дослідження про вплив війни на довкілля. Загалом держава зазнала збитків довкіллю на майже 63 мільярди доларів США. Найбільше потерпають:

Донеччина — понад ₴18 мільярдів

Луганщина — понад ₴13 мільярдів

Харківщина — майже ₴11,5 мільярдів

Миколаївщина має 2 мільярди 473 мільйони доларів збитків довкіллю.

«Це не остаточні цифри, бо фахівці Державна екологічна інспекція України не мають доступу до окупованих територій, тому не можуть зафіксувати та оцінити всі збитки довкіллю», — йдеться у повідомленні.

У Міндовкілля додали, що під час роботи над дослідженням про вплив війни вони використовували надійні джерела, зокрема дані офіційних осіб, державних установ та експертів, які не пов’язані з урядом.

Раніше повідомлялося, що кількість збитків завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по Корабельному району Миколаєва складає 146 мільйонів гривень.