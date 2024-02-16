З 13.02.2024 року, клієнти ZEN.COM отримають можливість здійснювати миттєві грошові перекази польських злотих (PLN) з Польщі в Україну. Таку послугу вдалося запустити завдяки партнерству ZEN.COM з одним із провідних банків України — ПриватБанком. Головна особливість переказів в польських злотих — мінімальна комісія, що становить тільки 1%.

Особливості переказів польських злотих через ZEN.COM

Запропоноване рішення має значні переваги для обох сторін транзакції — як для тих, хто відправляє кошти з Польщі, так і для одержувачів в Україні.

Головні переваги переказів PLN через ZEN.COM:

Мінімізація витрат. Комісія в розмірі 1% від суми є однією з найнижчих на ринку міжнародних переказів. Ви можете регулярно надсилати кошти в Україну, не відчуваючи фінансового тягаря. Легкість та швидкість здійснення переказу. Процес максимально спрощений – потрібно лише ввести ім'я та номер картки або IBAN рахунку одержувача. Верифікація не потребує додаткових дій. Інклюзивність. Перекази доступні абсолютно для всіх, хто проживає та працює в Польщі. Тобто послуга максимально орієнтована на зручність саме масового користувача та дає змогу без зайвих зусиль підтримати рідних в Україні.

Новий сервіс є частиною стратегії ZEN.COM з розширення переліку фінансових послуг для користувачів шляхом впровадження інноваційних рішень.

Комерційний директор ZEN.COM Міхал Богуславський прокоментував запуск нового сервісу так:

«Спільний проєкт з ПриватБанком є черговим кроком на шляху до реалізації нашої місії — надання інноваційних технологічних рішень у сфері особистих фінансів, орієнтованих виключно на потреби наших клієнтів.

Ми раді запропонувати зручний, швидкий та бюджетний спосіб підтримати родину та близьких в Україні. А отже прискорити нашу мету — зробити транскордонні грошові перекази по-справжньому доступними».

Новий сервіс грошових переказів у злотих логічно доповнює такі попередні ініціативи ZEN.COM як запуск миттєвих платежів на картки Visa. Він підкреслює налаштованість компанії на постійне розширення спектра своїх послуг відповідно до технологічних можливостей та попиту аудиторії.

Керівник з розвитку бізнесу в Україні компанії ZEN.COM Ольга Акопян також прокоментувала запуск нової послуги:

«Пріоритет в нашій роботі — орієнтація саме на користувача. Ми уважно вивчаємо відгуки клієнтів і оперативно адаптуємо як наявні, так і нові послуги до реальних потреб аудиторії. Це дозволяє гарантувати, що кожна операція чи транзакція у межах екосистеми ZEN.COM буде максимально простою, зрозумілою та ефективною».

Саме глибока зосередженість на потребах реальних користувачів, а також щира турбота про зручність та безпеку клієнтів, відрізняє ZEN.COM на фоні інших стартапів у фінансовій індустрії.