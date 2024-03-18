Жителі Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів майже ₴813 млн ПДФО. Фото з відкритих джерел

У січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що сума перевищує показник аналогічного періоду 2023 року на 182,1 мільйона гривень.

В розрахунку не враховуються надходження з податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців, які починаючи з ІV кварталу 2023 року зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.

«Податок на доходи фізичних осіб є одним із основних джерел наповнення місцевої казни. У структурі надходжень він займає позицію лідера — майже 60 відсотків від загальної суми інших податків і зборів. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів, зокрема податку на доходи фізичних осіб, позитивно впливає на соціально-економічний розвиток територіальних громад Миколаївщини», — зазначили у податковій.

Нагадаємо, за два місяці 2024 року 28 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 86,7 мільйонів гривень.