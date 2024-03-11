Київський фунікулер – найпопулярніший транспорт на Подолі. Фунікулер використовуються як міський транспорт і туристичний атракціон. Як повідомляє сайт "Мій Київ", фунікулер з'єднує Поділ із Верхнім містом.

Третій фунікулер у Російській Імперії

Київський фунікулер з'явився у 1905 році і став третім фунікулером у Російській імперії. 1896 року було відкрито Кремлівський фунікулер у Нижньому Новгороді, а 1902 року з'явився Одеський фунікулер. До будівництва фунікулера, з Подолу до Верхнього міста можна було дістатися дерев'яними сходами. Перша назва фунікулера в Києві - "Михайлівський електричний канатний підйом". Фунікулер став єдиним і найнадійнішим транспортним засобом пересування по крутому спуску.

Швейцарське обладнання

Перший проект фунікулера передбачав довжину 250 метрів, але потім було ухвалено рішення збудувати 200 метрову лінію фунікулера. Все обладнання фунікулера (вагони та візки) було зроблено у Швейцарії. Віадук було споруджено за передовою технологією — з використанням залізобетону. Фунікулер мав два мотори, потужністю 65 кінських сил (основний та запасний мотори). Було споруджено два вагони, які вміщали 70 пасажирів. Вагони рухалися зі швидкістю 2 метри на секунду. На будівництво фунікулера було витрачено 172 тисяч рублів.

Швидке будівництво

Проектування та будівництво київського фунікулера зайняло лише 3 роки. Перші ідеї про будівництво фунікулера з'явилися ще 1883 року. Ідея механічного витягу належить Артуру Абрагамсону. Остаточне рішення на будівництво фунікулера міська влада дала 1902 року. Авторами проекту стали інженер М. П'ятницький та архітектор А. Баришніков. Роботи з проекту велися до 1904 року. А збудували канатну дорогу вже 1905 року. Верхня станція фунікулера розташувалася на Михайлівській площі, а нижня – на вулиці Боричів Тік.

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