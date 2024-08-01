Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня. Фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Благодійний фонд «Охматдит» обрав компанію «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, пошкодженого внаслідок ракетного обстрілу у липні.

Це з’ясували журналісти проєкту «Наші гроші».

Загалом, 14 компаній виявили бажання відбудувати «Охматдит» та подали свої пропозиції на тендер. ТОВ «Буд-технолоджі» посіла третє місце серед компаній із найвищими ціновими пропозиціями.

Зазначається, що фірма «Буд-технолоджі» готова виконати роботи за 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак замовник не вів перемовин з жодним із них та не пояснив своє рішення.

У дитячій лікарні, яка 31 липня оголосила переможця конкурсу, пояснили, що проведений конкурсний відбір «не є тендером у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».

«Звертаємо увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами», — пояснили у лікарні.

Однак журналісти «Наші гроші» зазначають, що це не пояснює, чому замовник ігнорував дешевші пропозиції. Крім того, дитяча лікарня не врахувала деякі проблеми у пропозиції компанії «Буд-технолоджі».

Зокрема, компанія зазначила лише оренду такої будівельної техніки, як автокран «Камаз», MAN з маніпулятором та екскаватор JCB. За словами журналістів, жоден із цих механізмів не підходить для монтажу фасадів, розташованих вище другого поверху.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.