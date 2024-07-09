Всеволод Князєв, фото: Слово і Діло

У понеділок, 8 липня, із частини коштів колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря, було знято арешт.

Про це повідомила громадська організація Transparency International на рашіення колегії суддів Вищого антикорупційного суду.

Йдеться про понад 13 тисяч гривень, які були на рахунку із зарплатою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування імені Макарова. Наразі Князєв там не працює — з ним не продовжили контракт, поки він перебував у СІЗО.

У Transparency International підкреслюють, що це не єдиний рахунок, зняття арешту з якого обговорювала колегія суддів. Так, під час засідання інше клопотання також подав представник виконавчої служби, а саме — щодо арештованого рахунку, на якому зберігаються понад 33 тисячі доларів, що належать Князєву.

Стверджується, що ці кошти потрібні виконавчій службі для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тисяч грн. А втім, ВАКС відмовився задовольнити це клопотання.

Нагадаємо, що 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

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Відомо, що ВАКС продовжив строк тримання під вартою Всеволода Князєва до 16 жовтня цього року.