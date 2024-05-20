Золото подорожчало до рекордного рівня. Фото з відкритих джерел

Світові ціни на золото підскочили до історичного максимуму, чому сприяло зростання оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система США почне пом'якшувати монетарну політику цього року, зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході та смерть президента Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Золото подорожчало на 1,4% і досягло 2450,07 доларів за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система зможе знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, оскільки за ним не виплачують відсотки.

Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

Статус металу опинився в центрі уваги того, як 19 травня розбився вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків у всьому регіоні.

— Стрімкий ріст цін на золото викликаний новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані, — сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційних ринків ABC у Сіднеї.

Аварія в Ірані

19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.

Вранці 20 травня з'явилося підтвердження, що президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота.