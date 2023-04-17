У Миколаєві незабаром відкриються цифрові навчальні центри для школярів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Вони працюватимуть на базі п'яти міських освітніх закладів. Облаштувати такі центри допомагає некомерційна організація Plan International у співпраці з колегами із Saved.

— Наразі на локаціях триває ремонт. Після його завершення обов’язково повідомлю вам про відкриття центрів і графік роботи, — зазначив він.

Раніше вже повідомлялося, що у Миколаєві у найближчі місяці планують відкрити перші 5 освітніх хабів в 5 школах міста для проведення позакласних занять.

Нагадаємо, що у Миколаєві на базі дитячого містечка «Казка» відкрився Центр підтримки та укріплення сім’ї в рамках проєкту SOSДІТИ. В цьому просторі діти разом зі своїми батьками зможуть в комфорті та безпеці розважатись, розвиватись і відновлюватись за допомогою команди фахівців.