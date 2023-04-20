У четвер, 20 квітня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, назва якої говорить сама за себе – «‎Прогулянка старим містом», де представлено історичні артефакти, світлини та макети культурних пам'яток Миколаєва.

Про це повідомляє кореспондент «‎НикВести»‎.

Відвідувачам виставки пропонують прогулятися старим центром Миколаєва – від Адміралтейської площі до території сучасного яхт-клубу. Зокрема, на виставці представлені макети та фото таких історичних будівель міста, як Кафедральний собор Касперовської ікони Божої Матері, Костел Святого Йосипа, Стара Миколаївська синагога та багато інших.

«‎Хай живе в історіях південних найрідніше місто на землі»‎, – такий лозунг організатори обрали для виставки з надією, що він знайде відгук в серцях миколаївців.

Для перших відвідувачів відбулася також однойменна екскурсія «‎Прогулянка старим містом», яку провела одна з організаторів виставки Наталія Сафієнко.

«‎Прогулянка старим містом» буде доступна для всіх бажаючих протягом року. На базі виставки створено різноманітні екскурсії: архітектурні, історико-культурні та біографічні, що розповідають про життя видатних миколаївців, які колись жили та працювали в тих самих історичних та культурних пам'ятках міста. Крім екскурсій, Миколаївський обласний краєзнавчий музей планує проводити спеціальні майстеркласи приурочені до теми виставки.

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Фото: Олена Козубовська, «НикВести».