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У четвер, 20 квітня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, назва якої говорить сама за себе – «Прогулянка старим містом», де представлено історичні артефакти, світлини та макети культурних пам'яток Миколаєва.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Відвідувачам виставки пропонують прогулятися старим центром Миколаєва – від Адміралтейської площі до території сучасного яхт-клубу. Зокрема, на виставці представлені макети та фото таких історичних будівель міста, як Кафедральний собор Касперовської ікони Божої Матері, Костел Святого Йосипа, Стара Миколаївська синагога та багато інших.
«Хай живе в історіях південних найрідніше місто на землі», – такий лозунг організатори обрали для виставки з надією, що він знайде відгук в серцях миколаївців.
Для перших відвідувачів відбулася також однойменна екскурсія «Прогулянка старим містом», яку провела одна з організаторів виставки Наталія Сафієнко.
«Прогулянка старим містом» буде доступна для всіх бажаючих протягом року. На базі виставки створено різноманітні екскурсії: архітектурні, історико-культурні та біографічні, що розповідають про життя видатних миколаївців, які колись жили та працювали в тих самих історичних та культурних пам'ятках міста. Крім екскурсій, Миколаївський обласний краєзнавчий музей планує проводити спеціальні майстеркласи приурочені до теми виставки.
Фото: Олена Козубовська, «НикВести».
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У четвер, 20 квітня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, назва якої говорить сама за себе – «Прогулянка старим містом», де представлено історичні артефакти, світлини та макети культурних пам'яток Миколаєва.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Відвідувачам виставки пропонують прогулятися старим центром Миколаєва – від Адміралтейської площі до території сучасного яхт-клубу. Зокрема, на виставці представлені макети та фото таких історичних будівель міста, як Кафедральний собор Касперовської ікони Божої Матері, Костел Святого Йосипа, Стара Миколаївська синагога та багато інших.
«Хай живе в історіях південних найрідніше місто на землі», – такий лозунг організатори обрали для виставки з надією, що він знайде відгук в серцях миколаївців.
Для перших відвідувачів відбулася також однойменна екскурсія «Прогулянка старим містом», яку провела одна з організаторів виставки Наталія Сафієнко.
«Прогулянка старим містом» буде доступна для всіх бажаючих протягом року. На базі виставки створено різноманітні екскурсії: архітектурні, історико-культурні та біографічні, що розповідають про життя видатних миколаївців, які колись жили та працювали в тих самих історичних та культурних пам'ятках міста. Крім екскурсій, Миколаївський обласний краєзнавчий музей планує проводити спеціальні майстеркласи приурочені до теми виставки.
Фото: Олена Козубовська, «НикВести».