У неділю, 23 квітня, в ДОФі відбудеться концерт українського співака LAUD. Виконавець стане першим зірковим гостем Миколаєва з початку повномасштабної війни.

Про це повідомив один з організаторів концерту Володимир Алєксєєв.

Співак виступить з програмою «I am Ukrainian», що включає такі відомі хіти, як «У цю ніч», «2 дні» «Вигадав» «Пробач» та інші композиції.

— Я дуже радий, що зможу зіграти в Миколаєві перший великий концерт з початку війни і підтримати жителів міста, яке довгий час було під обстрілами! Тим паче, що концерт відбудеться не просто десь, а саме в ДОФ - в історичному культурному і знаковому місці, який з початку війни став одним з найбільших центрів волонтерів і супротиву в Миколаєві. 23 квітня разом зі своїм бендом ми зіграємо багато пісень, наші хіти «У цю ніч», «Не питай», «2 дні» «Вигадав» «Пробач», інші мелодійні і чуйні композиції і поділимося енергією нашої музики! Чекаю на зустріч, щоб разом зануритися в звук, та перезавантажитися в ці складні часи!, – закликав співак.

На заході будуть працювати 3 зони і Фуд-корт. А також розіграш цінних подарунків від парнерів та Аукціон на підтримку ЗСУ.

Організатори запрошують бажаючих відвідати перший великий захід у Миколаєві 23 квітня о 17:00 у ДОФі (Артилерійська, 7).

Придбати квитки можна за посиланням: https://nikolaev.karabas.com/ua/laud-4.