Макс Кідрук

Миколаївців запрошують на зустріч з відомим українським письменником Максом Кідруком. Він приїде презентувати новий роман «Колонія».

Подія відбудеться у середу, 26 квітня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці

Повідомляється, що роман «Колонія» – перша книга з науково-фантастичного циклу «Нові Темні Віки». Минає лише четвертий місяць від виходу книги, але наклад вже сягнув 30 тисяч.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Початок о 16.00 у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, що знаходиться за адресою: вул. Маріупольська, 9.

Захід благодійний. Організатори зазначають, що під час події можна донатити на купівлю дронів для військових Збройних Сил України. До цих коштів також буде додано прибуток з продажу мерчу.

Нагадаємо, що у рамках всеукраїнського туру український письменник Макс Кідрук побував у Миколаєві у 2017 році. Тоді він представ свій новий роман «Не озирайся і мовчи».