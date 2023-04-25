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Миколаївців запрошують на зустріч з відомим українським письменником Максом Кідруком. Він приїде презентувати новий роман «Колонія».
Подія відбудеться у середу, 26 квітня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці
Повідомляється, що роман «Колонія» – перша книга з науково-фантастичного циклу «Нові Темні Віки». Минає лише четвертий місяць від виходу книги, але наклад вже сягнув 30 тисяч.
Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Початок о 16.00 у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, що знаходиться за адресою: вул. Маріупольська, 9.
Захід благодійний. Організатори зазначають, що під час події можна донатити на купівлю дронів для військових Збройних Сил України. До цих коштів також буде додано прибуток з продажу мерчу.
Нагадаємо, що у рамках всеукраїнського туру український письменник Макс Кідрук побував у Миколаєві у 2017 році. Тоді він представ свій новий роман «Не озирайся і мовчи».
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Миколаївців запрошують на зустріч з відомим українським письменником Максом Кідруком. Він приїде презентувати новий роман «Колонія».
Подія відбудеться у середу, 26 квітня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці
Повідомляється, що роман «Колонія» – перша книга з науково-фантастичного циклу «Нові Темні Віки». Минає лише четвертий місяць від виходу книги, але наклад вже сягнув 30 тисяч.
Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Початок о 16.00 у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, що знаходиться за адресою: вул. Маріупольська, 9.
Захід благодійний. Організатори зазначають, що під час події можна донатити на купівлю дронів для військових Збройних Сил України. До цих коштів також буде додано прибуток з продажу мерчу.
Нагадаємо, що у рамках всеукраїнського туру український письменник Макс Кідрук побував у Миколаєві у 2017 році. Тоді він представ свій новий роман «Не озирайся і мовчи».