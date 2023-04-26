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Очаківські школярі створили виставку малюнків, щоб привернути увагу до підписання петицію щодо присвоєння місту звання героя.
Про це повідомила журналістка Наталя Грудова.
— Учні ЗОШ №1 ініціювали виставку малюнків, де зобразили улюблені куточки рідного Очакова. У такий спосіб діти хочуть залучити якомога більше людей підписувати петицію про присвоєння звання Місто -Герой. Розмістили експозицію у гуманітарному штабі ДОФ, - зазначила вона.
Станом на середу, 26 квітня, петиція набрала 6560 голосів із 25000 необхідних. Підтримати петицію можна ще 45 днів.
Раніше на Facebook-сторінці Очаківської міської ради українців просять активніше голосувати за документ, який був оприлюднений 10 березня.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Очаківські школярі створили виставку малюнків, щоб привернути увагу до підписання петицію щодо присвоєння місту звання героя.
Про це повідомила журналістка Наталя Грудова.
— Учні ЗОШ №1 ініціювали виставку малюнків, де зобразили улюблені куточки рідного Очакова. У такий спосіб діти хочуть залучити якомога більше людей підписувати петицію про присвоєння звання Місто -Герой. Розмістили експозицію у гуманітарному штабі ДОФ, - зазначила вона.
Станом на середу, 26 квітня, петиція набрала 6560 голосів із 25000 необхідних. Підтримати петицію можна ще 45 днів.
Раніше на Facebook-сторінці Очаківської міської ради українців просять активніше голосувати за документ, який був оприлюднений 10 березня.