Очаківські школярі створили виставку малюнків, щоб привернути увагу до підписання петицію щодо присвоєння місту звання героя.

Про це повідомила журналістка Наталя Грудова.

— Учні ЗОШ №1 ініціювали виставку малюнків, де зобразили улюблені куточки рідного Очакова. У такий спосіб діти хочуть залучити якомога більше людей підписувати петицію про присвоєння звання Місто -Герой. Розмістили експозицію у гуманітарному штабі ДОФ, - зазначила вона.

Станом на середу, 26 квітня, петиція набрала 6560 голосів із 25000 необхідних. Підтримати петицію можна ще 45 днів.

Раніше на Facebook-сторінці Очаківської міської ради українців просять активніше голосувати за документ, який був оприлюднений 10 березня.