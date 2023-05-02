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У Вознесенському міському будинку культури відкрили експозицію проєкту «Архів зниклого сталкера».
Про це повідомили у мерії міста.
Проєкт демонструє предмети, які залишилися в чорнобильській зоні, фотографії та інші артефакти, які допомагають побачити життя людей там, а також їхні зусилля по пристосуванню до нових умов.
Крім того, присутні мали можливість оглянули експозицію картини «Україна» та поспілкуватись з її автором Андріяном Ізмайловим. А також всі відвідувачі заходу переглянули короткометрівку «Артек».
Всі бажаючі можуть переглянути експозицію «Архів зниклого сталкера» в Міському будинку культури до 15 травня, вхід безкоштовний.
А експозиція картини «Україна» буде доступна для перегляду у Палаці культури Южноукраїнська з 5 травня.
Раніше повідомлялося, що очаківські школярі створили виставку малюнків, щоб привернути увагу до підписання петицію щодо присвоєння місту звання героя.
У Вознесенському міському будинку культури відкрили експозицію проєкту «Архів зниклого сталкера».
Про це повідомили у мерії міста.
Проєкт демонструє предмети, які залишилися в чорнобильській зоні, фотографії та інші артефакти, які допомагають побачити життя людей там, а також їхні зусилля по пристосуванню до нових умов.
Крім того, присутні мали можливість оглянули експозицію картини «Україна» та поспілкуватись з її автором Андріяном Ізмайловим. А також всі відвідувачі заходу переглянули короткометрівку «Артек».
Всі бажаючі можуть переглянути експозицію «Архів зниклого сталкера» в Міському будинку культури до 15 травня, вхід безкоштовний.
А експозиція картини «Україна» буде доступна для перегляду у Палаці культури Южноукраїнська з 5 травня.
Раніше повідомлялося, що очаківські школярі створили виставку малюнків, щоб привернути увагу до підписання петицію щодо присвоєння місту звання героя.