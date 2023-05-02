Гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на Євробаченні-2023, відправився у дорогу до британського Ліверпуля, де відбудеться пісенний конкурс.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Співаків відправили потягом під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS у понеділок, 1 травня. Сам конкурс розпочнеться за кілька днів.

Як зазначається, у поїзді відбулася автограф-сесія для пасажирів - як «спонтанний бонус від Джеффрі та Андрія».

Нагадаємо, що 17 грудня Україна обрала представників у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». Ним став гурт Tvorchi з піснею «Heart of Steel» («Серце зі сталі»).

Також повідомлялося, що пройшло голосування у застосунку «Дія» за суддів українського нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2023». Ними стали українська співачка Джамала (15,71%), фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,69%) та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя (17,41%).