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Гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на Євробаченні-2023, відправився у дорогу до британського Ліверпуля, де відбудеться пісенний конкурс.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Співаків відправили потягом під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS у понеділок, 1 травня. Сам конкурс розпочнеться за кілька днів.
Як зазначається, у поїзді відбулася автограф-сесія для пасажирів - як «спонтанний бонус від Джеффрі та Андрія».
Нагадаємо, що 17 грудня Україна обрала представників у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». Ним став гурт Tvorchi з піснею «Heart of Steel» («Серце зі сталі»).
Також повідомлялося, що пройшло голосування у застосунку «Дія» за суддів українського нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2023». Ними стали українська співачка Джамала (15,71%), фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,69%) та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя (17,41%).
Гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на Євробаченні-2023, відправився у дорогу до британського Ліверпуля, де відбудеться пісенний конкурс.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Співаків відправили потягом під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS у понеділок, 1 травня. Сам конкурс розпочнеться за кілька днів.
Як зазначається, у поїзді відбулася автограф-сесія для пасажирів - як «спонтанний бонус від Джеффрі та Андрія».
Нагадаємо, що 17 грудня Україна обрала представників у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». Ним став гурт Tvorchi з піснею «Heart of Steel» («Серце зі сталі»).
Також повідомлялося, що пройшло голосування у застосунку «Дія» за суддів українського нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2023». Ними стали українська співачка Джамала (15,71%), фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,69%) та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя (17,41%).