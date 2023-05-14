Loreen

На пісенному конкурсі «Євробачення-2023» перемогла представниця Швеції — виконавиця Loreen з піснею «Tattoo».

Швеція отримала 583 бали: 340 від журі та 243 від глядачів, пише hromadske. Букмекери прогнозували їй найбільший шанс на перемогу.

Друге місце посіла Фінляндія (526 балів), яку представляв виконавець Käärijä з піснею «Cha Cha Cha». На третьому місці — Ізраїль (326 балів), представляла Ноа Кірел з піснею «Unicorn».