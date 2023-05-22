Історико-топонімічна комісія Одеської міської ради узгодила перенесення пам'ятника Льву Толстому з однойменної площі в місті.

Про це повідомив директор департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга активістам організації «Декомунізація Україна».

За даними посадовця відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні ще 16 березня, але поки монумент знаходиться на місці.

Річ у тім, що для перенесення цього пам'ятника потрібне рішення депутатів Одеської міської ради.

Пам'ятник Льву Толстому перенесуть з однойменної площі до спеціально облаштованого музейного простору просто неба в Одесі.

Лев Толстой був в Одесі проїздом у 1854 році. Пам'ятник з мармуру та граніту було відкрито в Одесі в день народження російського письменника 9 вересня 1968 року.

Нагадаємо, що в Одесі завершили демонтаж памʼятника російській імператриці Катерині ІІ.