Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради анонсувало тендер на послуги з поточного ремонту світлового обладнання та світлової ілюмінації штучної ялинки ELKC22.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Прозорро.

Загальна вартість закупівлі становить - 800 тисяч гривень.

На тендер подались дві компанії: ТОВ «ЛЮМ'ЄР УКРАЇНА» та ТОВ «ЗІРКА».

З пропозицією у 798 тисяч гривень виступила компанія ТОВ «ЛЮМ'ЄР УКРАЇНА». Згодом, під час торгів сума була зменшена до 790 тисяч гривень.

Компанія ТОВ «ЗІРКА» запропонувала за свої послуги 800 тисяч, але потім знизила суму до 792 тисяч гривень.

Переможцем визнали ТОВ "ЛЮМ'ЄР УКРАЇНА" і планують укласти з нею договір.





Відповідно до технічного завдання, компанія має до 1 грудня 2023 року здійснити поточний ремонт електрообладнання різдвяної ялинки, декоративних елементів та відремонтувати електричну частину святкових арок.

Нагадаємо, Міська ялинка, яку наприкінці 2017 року придбали для проведення новорічних свят у Миколаєві за 2,8 мільйона гривень, вже амортизувалася.