Всеукраїнський рух «Єдині» оголошує про старт набору на 15-ий онлайн курс підтримки у переході на українську мову.

Як повідомляють організатори, старт курсу запланували на 3 липня. Участь – безплатна. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Реєстрація за посиланням.

Двадцятивосьмиденний курс учасники проведуть разом із амбасадором Олексієм Сухановим — журналістом, популярним телеведучим, актором театру та кіно.

— Я поважаю українську. Впевнений, кожен громадянин України має знати українську, просто має – тут взагалі без обговорень. Я народився в раші. І до 2014 року я спілкувався російською. Але я свідомо перейшов на українську. В побуті, на телебаченні, у театрі. Я і з російськомовними, до речі, теж переходжу на українську отак хитро, намагаюся їх так гачком зачепити… Людина має до цього прийти, — каже Олексій Суханов.

Загалом за 15 місяців роботи курс пройшли 95 тисяч учасників. Також відбулося більше за 560 розмовних клубів «Єдині.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.