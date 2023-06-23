Захар Шадрін

23-річний актор родом з Миколаєва Захар Шадрін, зірка серіалу «Маленька Америка», став першим українцем, якого подали на премію «Еммі».

Про це пише Awards Daily.

В епізоді серіалу-антології «Маленька Америка» під назвою «Космічні двері» Захар Шадрін грає ді-джея Максима, який після багатьох років імміграційної підвішеності нарешті отримує американську візу. Але життя в Америці виявляється складнішим, ніж він собі уявляв. Після возз’єднання зі своєю дружиною Яною, молода пара незабаром розуміє, що час і відстань зруйнували їхні стосунки.

Захар Шадрін народився і виріс у Миколаєві, в родині військового. Під час навчання та після отримання професії працював у Києві, знімався в українських фільмах і серіалах. За два тижні до повномасштабного вторгнення РФ він приїхав у Лос-Анджелес.

— Для мене цей досвід був важким і сюрреалістичним. В одну мить я реалізував свою мрію, те, над чим я так старанно працював, а наступної миті здавалося, що щось повільно вмирає в мені. Я був на знімальному майданчику, коли в Україні почалася війна. Подруга Анастасія поділилася тривожними чутками про війну, а через кілька годин підтвердила — війна почалася. У наступні дні я відчував відчайдушне бажання щось зробити, але був безсилий. Все, що я міг робити, це залишатися в курсі подій, робити пожертви, підтримувати постійний зв’язок із сім’єю та друзями та зосереджуватися на роботі, — згадує Захар Шадрін в інтерв’ю Awards Daily.

Нагадаємо, голлівудський актор та амбасадор фандрайзингової платформи UNITED24 Марк Гемілл, який виконував роль Люка Скайвокера у кіносазі «Зоряні війни», зустрівся онлайн з українськими військовими.