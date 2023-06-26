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У Новобузькій громаді ліквідували два сільські клуби та бібліотечну філію.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні сесії міської ради.

У проекті рішення зазначається, що у зв’язку з невідповідністю нормативам щодо забезпечення населення закладами культури, з метою оптимізації мережі закладів культури та раціональним використанням бюджетних коштів ліквідовують три заклади культури.

Рішенням було закрито два клуби в селах Загальна Користь та Новосілля, а також бібліотечну філію у Новомихайлівці.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Нового Бугу 30 травня минулого року серйозно постраждала інфраструктура центральної частини міста.