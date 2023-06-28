У Миколаєві з середи, 28 червня, запрацювало дитяче містечко «Казка», де у травні загинула трирічна дитина. Поки на території атракціони не працюватимуть.

Про це у Telegram повідомила депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська.

— Тепер мамам з дітьми у центрі міста є де прогулюватись. Дитяче містечко «Казка» відкрите. Наразі без атракціонів, а як ландшафтний парк, — написала вона.

В свою чергу директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Димчишина повідомила «НикВести», що змін в правилах для відвідувачів немає.

— Ніяких змін в роботі немає. Правила завжди однакові. Відповідально ставитися до свого перебування на території та перебування своїх дітей, — зауважила вона.

Також Наталя Димчишина розповіла, що вже відбулося засідання суду і арешт з документів дитячого містечка «Казка» знято.

— Рішення апеляції є. Документи вчора ми забрали, — додала вона.

Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.

Після цього слідчі вилучили всі документи «Казки», заарештовано ділянку, на якій розташовувався батут, а також вилучено сам батут. На території «Казки» працюють ще два підприємці, вони зараз також не мають можливості працювати.

15 червня Заводський районний суд Миколаєва не підтримав накладення арешту на територію «Казки».

Після трагічного випадку слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.