На раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника «Хортиця» виявили старовинний човен-моноксил, якому може бути від 300 до 500 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

Човен знайшли співробітники заповідника під час планового обстеження берегової смуги річки Дніпро, яка обміліла внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС.

Біля місця знахідки почав працювати пост охорони. Після детальнішого обстеження фахівці встановили, що це - довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба. Загальні габарити: довжина пам’ятки 6700 мм, ширина 800 мм (з урахуванням деформації), висота борту 500 мм.

Човен був розмитий з піску та частинами переміщений до реставраційного ангара. Він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі – реставрації, аби стати музейним експонатом.

Зазначається, що пам’ятка збереглась на 70-80%, відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту спостерігаються дві повздовжні тріщини завдовжки 2-3 метри.

— Раніше біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Ймовірно, нова знахідка тієї ж епохи. Згідно зі станом збереженості деревини можна припустити, що вік човна може сягати 300-500 років, — повідомили в Мінкультури.

Через надзвичайну екологічну ситуацію й падіння води в річці Дніпро внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники заповідника «Хортиця» щоденно моніторять прибережну смугу.

Раніше повідомлялося, що після підриву Каховської ГЕС територія Коховського водосховища почала стрімко міліти, оголивши ділянки, де протягом століть вирувало життя. Тут вже знаходять предмети часів Другої світової війни та часів козаччини, Візантії та навіть палеоліту.