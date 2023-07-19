Центральну бібліотеку імені М. Кропивницького відвідав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, де зустрівся з учасниками безкоштовних курсів української мови.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

На базі бібліотеки працюють різноманітні курси з вивчення мови для людей різного віку, а також розмовні клуби для тих, кому не вистачає практики.

Також бібліотека співпрацює з проєктом «Єдині», який передбачає 28 днів підтримки у переході на українську мову.

Як повідомляється, Тарас Кремінь приурочив свій візит до четвертої річниці з моменту набуття чинності закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

— Місто Миколаїв, місто-герой демонструє всій країні та світові любов до рідного слова. І дуже добре, що ми зміцнюємо цю важливу творчу парадигму на прикладі одного з найвідоміших міст. Хочу вірити, що цього року ми досягнемо і ще більших результатів, — сказав Тарас Кремінь.

Зустрівшись з учасниками двох груп, обговорили важливість використання державної мови.

Нагадаємо, в рамках акції «Українським дітям - українську книгу» Миколаївській бібліотеці імені Шури Кобера і Віті Хоменко передали 500 примірників дитячої літератури та нову книжкову полицю.