Бійців миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відвідали митці «Культурного Десанту», які виконували відомі музичні твори.

Особливо цікавими для бійців були виступи майстру розмовного жанру, які змусили військових сміятися, повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді на офіційній сторінці у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, завершили концерт заспівавши разом гімн України.

Культурний Десант — це обʼєднання відомих митців. На рахунку організації — понад 1000 концертів на лінії фронту, у військових госпіталях, у підрозділах рятувальників та в деокупованих населених пунктах.

Раніше повідомлялось, мінкультури та «Культурний Десант» презентували книжковий проєкт «Книги на фронт», для підтримки військових.

Нагадаємо, український виконавець Святослав Вакарчук виступив для 79-ї окремої десантної-штурмової бригади Миколаєва.