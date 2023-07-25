Вчора, 24 липня, оголосили імена фіналістів національного відбору дитячого пісенного конкурсу Євробачення. Миколаївська співачка Анастасія Бєлібова увійшла до пʼятірки найсильніших.

Юній співачці 12 років, вона народилася в Миколаєві, а наразі проживає в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, повідомили «Суспільне Культура».

Вихованка вокальної студії «Талант» ММПК «Молодіжний» пройшла етап прослуховувань з піснею «Сильна», написаною для дівчинки професійною командою: робота над звуком — Нікита Горшков, музика — Катя Лелека, текст — Катя Лелека і Лариса Хем.

«Обрати фіналістів було складно, хотілося залишити всіх. Наша пʼятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Моя думка: будь-хто з них якісно, круто та професійно представить Україну на «Дитячому Євробаченні», — сказала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тараборова.

Нагадаємо, херсонська співачка Марія Чумак за псевдонімом Мрія написала пісню «Човни», в якій йдеться про підрив дамби Каховської гідроелектростанції російськими військами.