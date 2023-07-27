Перегляду англомовних фільмів з українським дубляжем віддають перевагу 55% українців. І лише 8% висловлюються за перегляд мовою оригіналу із субтитрами. Це зумовлено низьким рівнем володіння англійської: 44% українців зізналися, що зовсім не знають цієї мови.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби «Центр Разумкова».

Ще 16% респондентів не проти дивитися фільми з українським дубляжем та англійськими субтитрами. А 2% готові до перегляду англійською мовою без субтитрів.

Крім того, 7% висловилися за російський дубляж.

Автори опитування зазначають, що частіше віддають перевагу переглядові фільмів англійською мовою (із субтитрами чи без них) респонденти з вищою освітою (15%).

Також частка тих, хто віддає перевагу перегляду англомовних фільмів в оригіналі, то більша, що молодші респонденти. Так, вона зростає від 4% серед людей віком від 60 років та старших — до 20% серед молодих людей віком до 30 років.

Низька підтримка демонстрації фільмів англійською мовою зумовлена низьким рівнем володіння цією мовою, пояснюють у «Центрі Разумкова».

Так, 44% опитаних відповіли, що зовсім не знають англійської мови. Вільно володіє нею тільки 1% опитаних.

7,5% зізналися, що можуть читати, писати та говорити англійською, але не володіють нею вільно, 19% — що можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано, 27% — що орієнтуються в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть зовсім.

Як зауважили автори опитування, дещо вищим є рівень володіння англійською мовою людьми з вищою освітою: серед них 2,5% володіють нею вільно, а 13% — можуть читати, писати та говорити англійською, але не володіють вільно.

Також що молодші респонденти, то частіше вони володіють англійською мовою. У найстаршій віковій групі 88% відповіли, що зовсім не знають англійської мови або орієнтуються лише в окремих словах та простих фразах, у наймолодшій — 40,5%.

Нагадаємо, що в Україні створили базу українських фільмів, які можна подивитися онлайн.