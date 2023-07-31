На Одещині в салоні рейсового автобуса прикордонники виявили сумку з музичним інструментом італійського майстра Антоніо Страдіварі.

Як повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника.

Інструмент було знайдено під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

У транспортному засобі перебували лише два водії іноземці та стюардеса, які пояснили, що скрипка — передача, яку не забрали на території України.

Відомо, що скрипка майстра Антоніо Страдіварі була виготовлена 1730 року. Він створив майже 2,5 тисячі унікальних інструментів, але до наших часів дійшли лише близько 650 виробів. Тому «королеву оркестру» було вилучено та передано на експертне дослідження.

Як повідомлялось раніше, вчені з Американського хімічного товариства заявили про те, що їм вдалося розкрити таємницю звучання скрипок Антоніо Страдіварі, які вважаються одними з найкращих подібних інструментів. Провівши нанометрове дослідження двох скрипок, вони виявили між шаром лаку та деревиною тонкий прошарок білка.