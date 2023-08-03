У вересні до Миколаєва завітає проект «Переміщена Анімація» від Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival з дводенною програмою майстер-класів та арттерапії для дітей.

Як повідомляють у Миколаївській міськраді, проект створений, аби мами отримали можливість відпочити на вихідних, поки їхні діти спілкуватимуться з однолітками та професійними менторами, та вивчатимуть «‎магію анімації»‎.

Розваги для дітей пройдуть 9 — 10 вересня у дитячому містечку «Казка». Дітям проведуть майстер-класи з анімації та арттерапії, а також покажуть дитячі анімації для різних вікових категорій.

Організатори наголошують, що кількість місць на майстер-класи буде обмеженою, тож для участі необхідно буде пройти онлайн-реєстрацію за посиланням, яка буде доступна за два тижні до події.

«‎Діти ВПО під керівництвом досвідчених менторів спробують себе у ролі аніматорів та митців, аби висловити через мистецтво себе, відрефлексувати складні емоції та навчитися творити анімацію»‎, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щовихідних у миколаївському Будинку офіцерів флоту організовують музичний фестиваль-ярмарок «Прості, як діти». Гостів заходу очікує насичена розважальна програма: виступи музикальних груп, творчі майстер-класи, плетіння афрокосичок, анімаційна програма для дітлахів.