У неділю, 6 серпня, Миколаївський зоопарк запрошує гостей відсвяткувати день народження слона Дінкара.
Початок святкування відбудеться о 14.00 на головній площі зоопарку, повідомили у закладі.
На гостей чекають:
Нагадаємо, з нагоди Всесвітнього дня жирафа, 21 червня у Миколаївському зоопарку відбулося урочисте свято.
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У неділю, 6 серпня, Миколаївський зоопарк запрошує гостей відсвяткувати день народження слона Дінкара.
Початок святкування відбудеться о 14.00 на головній площі зоопарку, повідомили у закладі.
На гостей чекають:
Нагадаємо, з нагоди Всесвітнього дня жирафа, 21 червня у Миколаївському зоопарку відбулося урочисте свято.