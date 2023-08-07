Фентезі-комедія «Барбі» за 17 днів прокату зібрала вже понад 1 мільярд доларів. Це робить Грету Гервіг першою в історії сольною кінорежисеркою, чий фільм зібрав таку суму.

Про це пише hromadske з посиланням на Variety.

Кінофільм «Барбі» став найшвидшим релізом Warner Brothers (і восьмим за 100-річну історію студії), який приєднався до клубу мільярдників. Раніше «Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина друга» зібрав таку суму за 19 днів.

Фентезі-комедія в рожевих відтінках стала другим блокбастером цього року та шостим за час пандемії, який перевищив позначку в мільярд доларів. Крім «Барбі», це вдалося лише фільмам «Брати Супер Маріо в кіно», «Людина-павук: Додому шляху нема», «Топ Ґан: Меверік», «Світ Юрського періоду: Домініон» та «Аватар: Шлях води».

Кінокартина «Барбі» протягом трьох вихідних поспіль залишалася № 1 у прокаті — і це попри конкуренцію з фільмами «Оппенгеймер», «Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» і «Мег 2: Окоп». Кінострічка Грети Гервіг є вже другим найкасовішим фільмом 2023 року, поступаючись лише фільму «Брати Супер Маріо в кіно», який заробив у світовому прокаті 1,35 млрд доларів.

Грета Гервіг стала першою у світовій історії сольною режисеркою, чий фільм зібрав мільярд доларів. Ще три блокбастери з мільярдним капіталом були зняті жінками, але разом із чоловіками. Це «Крижане серце» (1,3 мільярда доларів) і «Крижане серце 2» (1,45 мільярда доларів) — обидва зняті Дженніфер Лі та Крісом Баком, а також «Капітан Марвел» (1,1 мільярда доларів), знятий Анною Боден і Раяном Флеком.

Нагадаємо, два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.