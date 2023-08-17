У вересні у Миколаєві відбудеться шостий Фестиваль актуального мистецтва Mykolaiv ART Week. Заявки на участь у конкурсному відборі робіт для онлайн-виставки подали 260 митців з 30 країн світу.

Як зазначили у Миколаївській міській раді, що цьогоріч темою виставки буде пам'ять, фестиваль називатиметься Mykolaiv ART Week: MEMORY.

«Після річної паузи, ми знову повертаємось до мистецького переосмислення навколишньої дійсності шляхом проведення фестивалю. Щороку ми обираємо для нього спеціальну тему, яка відображає актуальну реальність, в якій ми з вами живемо. В умовах повномасштабної війни Україна бореться за власне майбутнє, одночасно повертаючись до тем ідентичності й опрацювання свого минулого. Тому тематика цього фестивалю – MEMORY (пам'ять). Саме про це ми хочемо сьогодні поговорити», — зазначає куратор конкурсу Дмитро Ларченко.

До участі у відборі долучилися митці з 31 українського міста, релоковані та тимчасово переміщені митці з тимчасово окупованих міст Автономної республіки Крим, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Крім того, взяти участь у фестивалі забажали художники ще з 33 країн світу.

«Цього року понад 20% учасників конкурсу – іноземці. Ще 30% заявників – українці, які були змушені евакуюватись за кордон, і наразі тимчасово перебувають в країнах Європи. Крім того, серед українських митців, які залишилися, багато й тих, хто вимушено переїхав в інші українські міста з тимчасово окупованих територій, або убезпечив себе на новому місці подалі від зони бойових дій. І це наша нова реальність, коли за різних обставин доводиться пам'ятати те, що варто забути, і забувати те, що варто пам'ятати», — наголошують організатори фестивалю.

Сам фестиваль пройде у вересні, але вже до кінця серпня експертна рада відбере роботи, які складуть основу майбутньої онлайн-виставки MEMORY.

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