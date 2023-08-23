В мережі з’явився короткометражний документальний фільм з анімацією про зародження української театральної сцени у Миколаєві в умовах колоніальної політики, наслідки якої відчуваються і сьогодні.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.

Короткометражний документальний фільм «Театр Корифеїв у Миколаєві: з чого все починалося?» опублікований на каналі Платформи MY ART в YouTube.

Зазначається, що наприкінці ХІХ століття саме з українського Півдня розпочався справжній бум музично-театрального життя країни. Це період заснування професійного театру нового покоління, яке називає себе «Товариство українських акторів». Головує трупою сам Марко Кропивницький. Незважаючи на імперську цензуру та пов’язані з нею заборони, його театр відокремлюється від російського, розвиваючи власний стиль та мову. Він збиратиме повні зали. Йому аплодуватимуть найсуворіші критики. А вплив його на культуру настільки значний, що іменами артистів називатимуть вулиці, площі, бібліотеки та університети. Цей явище отримає ім’я — Театр корифеїв.

Миколаїв пов’язаний «корифеями» не лише вдалими гастролями. У деяких акторів та режисерів саме тут розпочався творчій шлях. Або цей шлях круто змінив їх напрямок.

«Тогочасну миколаївську театральну публіку не назвеш ані балуваною, ані вибагливою. Це було військове закрите місто. Після Кримської війни і заборони будувати флот — Миколаїв ще більше занепадає. Проте згодом ситуацію рятує відкриття комерційного порту і дозвіл на заход торгівельних суден. В Миколаїв починають вливатись великі кошти. А разом з ними й розвиватись готельна, ресторанна та культурно-розважальна індустрії. Місто з’являється на мистецькій мапі країни. Бізнес охоче інвестує в культуру», — йдеться у повідомленні.

Відео створено в межах проєкту «ПРОщо Миколаїв: деколонізація», який реалізується Платформою MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва за фінансової підтримки Zagoriy Foundation.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 1 серпня, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша показав виставу «Лишатися (не) можна…» про історії акторів, які тривалий час пробули в окупації.