У Вознесенську презентували книгу журналіста Бі-Бі-Сі Ендрю Гардінга «Маленьке, уперте містечко: Життя, смерть і непокора в Україні», присвячену місцевим жителям та подіям березня 2022 року.
Про це розповіли у Вознесенській міськраді.
«Це захоплива історія про те, як перед обличчям могутньої армії звичайні люди можуть сказати «ні». На зустрічі присутні занурились у спогади, реальні історії, героїзм та непереборну волю мешканців Вознесенська», — йдеться у повідомленні.
Автор твору розповів, що написати книгу його надихнула історія місцевої жительки Світлани.
«Приїхавши у Вознесенськ робити репортаж, познайомився зі Світланою, місцевою жителькою, розповідь якої надихнула на написання історії про незламних людей, які боронили своє рідно місто», — сказав Ендрю Гардінг.
Книгу англійською мовою вже видали у Великобританії, США, Південній Африці та Австралії.
«І це ще не кінець, оскільки ведуться перемовини про переклад книги італійською, данською, фінською та китайською мовами. Ми сподіваємося, що ця неймовірна історія знайде видавця в Україні й буде продовжувати розповідати світові про мужність, гідність та незламність українського народу», – підкреслили у міськраді.
Нагадаємо, восени минулого року український документальний проєкт «Хащі» побував у Миколаєві та зняв фільм про те, як живе місто під час війни. В відео команда проєкту розповіла про роль історію Миколаєва, роль генерала Дмитра Марченка в обороні міста, ракетний удар по Миколаївській ОДА. Також автори фільму показали, як містяни живуть без питної води у кранах та наслідки деяких обстрілів Миколаєва.
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У Вознесенську презентували книгу журналіста Бі-Бі-Сі Ендрю Гардінга «Маленьке, уперте містечко: Життя, смерть і непокора в Україні», присвячену місцевим жителям та подіям березня 2022 року.
Про це розповіли у Вознесенській міськраді.
«Це захоплива історія про те, як перед обличчям могутньої армії звичайні люди можуть сказати «ні». На зустрічі присутні занурились у спогади, реальні історії, героїзм та непереборну волю мешканців Вознесенська», — йдеться у повідомленні.
Автор твору розповів, що написати книгу його надихнула історія місцевої жительки Світлани.
«Приїхавши у Вознесенськ робити репортаж, познайомився зі Світланою, місцевою жителькою, розповідь якої надихнула на написання історії про незламних людей, які боронили своє рідно місто», — сказав Ендрю Гардінг.
Книгу англійською мовою вже видали у Великобританії, США, Південній Африці та Австралії.
«І це ще не кінець, оскільки ведуться перемовини про переклад книги італійською, данською, фінською та китайською мовами. Ми сподіваємося, що ця неймовірна історія знайде видавця в Україні й буде продовжувати розповідати світові про мужність, гідність та незламність українського народу», – підкреслили у міськраді.
Нагадаємо, восени минулого року український документальний проєкт «Хащі» побував у Миколаєві та зняв фільм про те, як живе місто під час війни. В відео команда проєкту розповіла про роль історію Миколаєва, роль генерала Дмитра Марченка в обороні міста, ракетний удар по Миколаївській ОДА. Також автори фільму показали, як містяни живуть без питної води у кранах та наслідки деяких обстрілів Миколаєва.