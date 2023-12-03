У неділю, 3 грудня, помер перший посол України в Румунії та співавтор Акта проголошення державної незалежності Леонтій Сандуляк.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної ради.

«На 87 році життя пішов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці», — ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, він був першим доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де народився.

Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від Чернівців і Глибоцького району (44-й виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, відновлений за його клопотанням 1989 року).

Перший голова Чернівецької крайової організації Народного Руху України. Також він один із засновників Народного Руху України.

Перший голова Зеленого руху Буковини, а потім його почесний голова; один із засновників асоціації «Зелений світ» і відтак її почесний голова.

Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії. А також співавтор Акта проголошення державної незалежності України.

Раніше повідомлялося, що 22 листопада у віці 72 років пішов з життя депутат Миколаївської міськради V і VI скликань, громадський діяч Володимир Худяков.