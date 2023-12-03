У неділю, 3 грудня, помер перший посол України в Румунії та співавтор Акта проголошення державної незалежності Леонтій Сандуляк.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної ради.
«На 87 році життя пішов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці», — ідеться в повідомленні.
Як повідомляється, він був першим доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де народився.
Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від Чернівців і Глибоцького району (44-й виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, відновлений за його клопотанням 1989 року).
Перший голова Чернівецької крайової організації Народного Руху України. Також він один із засновників Народного Руху України.
Перший голова Зеленого руху Буковини, а потім його почесний голова; один із засновників асоціації «Зелений світ» і відтак її почесний голова.
Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії. А також співавтор Акта проголошення державної незалежності України.
Раніше повідомлялося, що 22 листопада у віці 72 років пішов з життя депутат Миколаївської міськради V і VI скликань, громадський діяч Володимир Худяков.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
У неділю, 3 грудня, помер перший посол України в Румунії та співавтор Акта проголошення державної незалежності Леонтій Сандуляк.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної ради.
«На 87 році життя пішов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці», — ідеться в повідомленні.
Як повідомляється, він був першим доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де народився.
Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від Чернівців і Глибоцького району (44-й виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, відновлений за його клопотанням 1989 року).
Перший голова Чернівецької крайової організації Народного Руху України. Також він один із засновників Народного Руху України.
Перший голова Зеленого руху Буковини, а потім його почесний голова; один із засновників асоціації «Зелений світ» і відтак її почесний голова.
Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії. А також співавтор Акта проголошення державної незалежності України.
Раніше повідомлялося, що 22 листопада у віці 72 років пішов з життя депутат Миколаївської міськради V і VI скликань, громадський діяч Володимир Худяков.