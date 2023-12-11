В англійському графстві Дорсет зі скель так званого Юрського узбережжя витягли гігантський череп морського «монстра».

Він належить пліозавру, який населяв океан близько 150 мільйонів років тому, повідомило ВВС.

Скамʼянілість довжиною два метри — це череп «одного з найбільших хижаків, яких коли-небудь бачив світ».

Череп був «замурований» приблизно в 15 метрах від скелі, що руйнувалась, і в 11 метрах від землі — зняти його було дуже важко. Вперше рештки цього пліозавра побачив любитель скам’янілостей Філ Джейкобс. Кінчик морди хижака лежав у гальці на узбережжі.

Разом з палеонтологом Стівом Етчесом вони зробили імпровізовані носилки, щоб віднести фрагмент скам’янілості в безпечне місце.

Обстеження високої скелі безпілотником допомогло встановити ймовірне місцерозташування інших решток, але щоб зняти їх з висоти, команда вчених мусила організувати складну місію. Щоб дістати череп потрібно було проводити розкопки висячи на мотузках.

На початку цього року дослідники сконструювали ящик, на якому рештки доісторичної рептилії спустили на землю. Це був «величезний інженерний виклик», пише The Guardian.

Палеобіолог Емілі Рейфілд уже дослідила великі круглі отвори на потилиці пліозавра. Виявилося, що його паща розчавлювала здобич із силою в 33 тисячі ньютонів. Череп пліозавра покажуть у спеціальній програмі натураліста Девіда Аттенборо на телеканалі BBC One у новорічну ніч. Девід розповість усі деталі складної операції з переміщення знахідки зі скелі.

Аттенборо зазначає, що скеля колись була мулом на морському дні, в якому були поховані рештки доісторичних морських істот:

«Протягом мільйонів років континенти зміщувалися, моря відступали, і сьогодні, коли ці скелі розмиваються, на поверхню «виходять» скамʼянілі скелети», — розказав дослідник і телеведучий.

Як відомо, наступного року палеонтолог Стів Етчес виставить череп на огляд у своєму музеї в Кіммеріджі під назвою «Колекція Етчеса».

Також раніше повідомлялось, що добре збережений скелет динозавра, відомий як «Баррі», виставлять на паризькому аукціоні. Скелет Баррі знайшли в американському штаті Вайомінг у 1990-х роках. Його висота — 2,1 метра, а довжина — 5 метрів.