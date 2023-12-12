10 грудня під час церемонії вручення Нобелівської премії-2023 у Стокгольмі виконували музику українського композитора Валентина Сильвестрова.

Про це пише «УП. Життя».

Відкривала церемонію композиція «Вечірня серенада» з циклу «Тиха музика». Мелодія лунала після промови шведської кінознавиці, голови ради директорів Нобелівського фонду Астрід Содерберг Віддінг.

Композиція Сильвестрова стала одним із восьми творів, які Королівський філармонічний оркестр Стокгольма обрав для урочистої події.

86-річний Валентин Сильвестров — один із найвідоміших сучасних українських композиторів, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, почесний доктор Києво-Могилянської та Острозької академій, має орден «За заслуги» ІІІ ступеня, орден Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш має намір віддати свої призові гроші на допомогу українцям. Йдеться про суму понад 300 тисяч доларів.