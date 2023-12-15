Засновник інтернет проекту «Миколаївський базар», історик Андрій Шинкаренко створив точні мінікопії морських маяків українського півдня, роздруковані на 3D-принтері.
Загалом чоловік планує створити усі 60 маяків, які є на території України, повідомляє Миколаївський кризовий медіацентр.
Захоплення мініатюрами почалось в Андрія Шикаренка в дитинстві зі створення моделі дитячої залізниці.
Пізніше в 2016 році в Миколаївському країзнавчому музеї була створена виставка 3D-моделей історичних споруд «Dream city: світ в мініатюрі». В 2023 році до експозиції додали ще зупинки-укриття.
«Це зміни, яке в місто внесло повномасштабне вторгнення», — розповів Андрій Шинкаренко.
Перший маяк, який був створений в рамках ідеї — Ожарський маяк, який був біля Миколаївського глиноземного заводу.
Згодом історик створив Сіверсів маяк Задній та пошкоджений російськими військовими Станіслав-Аджигольський маяк. Всі три маяки він передав Миколаївському музею суднобудування та флоту.
Серед створених маяків також маяк з острова Зміїний, Сіверсів маяк Передній та старий маяк з острова Джарилгач. В подальші плани входить розброка моделі маяків від Миколаєва до Чорного моря уздовж Дніпро-Бузького лиману та в напрямку Одеса-Дністер.
Усі 3D-моделі він створює разом зі своїм сином. Їх друкують, фарбують та збирають. На виготовлення одного йде близько тижня, в залежності від складності роботи.
Нагадаємо, 3D-дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаєв створив із LEGO детальну модель Маріупольського театру. Робота була представлена на фотовиставці «Театр.Душа Маріуполя» в Києві.
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Засновник інтернет проекту «Миколаївський базар», історик Андрій Шинкаренко створив точні мінікопії морських маяків українського півдня, роздруковані на 3D-принтері.
Загалом чоловік планує створити усі 60 маяків, які є на території України, повідомляє Миколаївський кризовий медіацентр.
Захоплення мініатюрами почалось в Андрія Шикаренка в дитинстві зі створення моделі дитячої залізниці.
Пізніше в 2016 році в Миколаївському країзнавчому музеї була створена виставка 3D-моделей історичних споруд «Dream city: світ в мініатюрі». В 2023 році до експозиції додали ще зупинки-укриття.
«Це зміни, яке в місто внесло повномасштабне вторгнення», — розповів Андрій Шинкаренко.
Перший маяк, який був створений в рамках ідеї — Ожарський маяк, який був біля Миколаївського глиноземного заводу.
Згодом історик створив Сіверсів маяк Задній та пошкоджений російськими військовими Станіслав-Аджигольський маяк. Всі три маяки він передав Миколаївському музею суднобудування та флоту.
Серед створених маяків також маяк з острова Зміїний, Сіверсів маяк Передній та старий маяк з острова Джарилгач. В подальші плани входить розброка моделі маяків від Миколаєва до Чорного моря уздовж Дніпро-Бузького лиману та в напрямку Одеса-Дністер.
Усі 3D-моделі він створює разом зі своїм сином. Їх друкують, фарбують та збирають. На виготовлення одного йде близько тижня, в залежності від складності роботи.
Нагадаємо, 3D-дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаєв створив із LEGO детальну модель Маріупольського театру. Робота була представлена на фотовиставці «Театр.Душа Маріуполя» в Києві.