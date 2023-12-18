На відновлений шпиль Собору Паризької Богоматері встановили традиційного золотого півня, що символізує завершення важливого етапу у реконструкції собору після пожежі 2019 року.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Півня встановили на шпиль протягом суботи 16 грудня.

Попередній екземпляр, що прикрашав собор з 1859 року, дуже постраждав внаслідок пожежі, тому йому виготовили заміну за проєктом головного архітектора у питаннях культурних пам’яток Філіпа Вільнева. Всередину неї помістили важливі для католиків реліквії, врятовані з вогню, та список з іменами близько 2000 фахівців, залучених до реставрації.

Пошкоджений пожежею півень стане експонатом у Музеї архітектури.

Нагадаємо, Нотр-Дам серйозно постраждав під час пожежі у 2019 році. Перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків пожежі та технічна підготовка до реставрації.