Підприємець з Миколаєва Олексій Ерінчак планує створити у Києві книгарню «Сенс», де будуть не лише читати книжки, але й проводити різноманітні заходи.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській Правді Життя».

За його словами, любов до української мови та патріотизм у нього з дитинства, коли навчався в Миколаївському юридичному ліцеї. Також Олексій Ерінчак розповідає, що його бабуся пережила Голодомор і багато розповідала про ті страшні часи.

«Моє патріотичне виховання походить з навчання в Миколаївському юридичному ліцеї. Там була Майя Юхимівна, вчителька історії України і наша класна керівниця. І саме вона навчила мене правильно розуміти акценти, працювати з джерелами, а не лише читати і зазубрювати підручники. Ухвалювати рішення на основі фактів, а не на підставі їх інтерпретацій», — розповідає він.

У Києві Олексій Ерінчак вже відкрив одну книгарню «Сенс» на Микільському провулку. За його словами, перший досвід відкриття супроводжувався травмою: «Ця травма пов’язана і з тиском російської книжки, і недостатньою увагою держави до цієї сфери»

Тепер в планах побудувати книгарню на Хрещатику. Там буде майже 1500 квадратних метрів площі, 3 поверхи. Мінус перший поверх — це книжки. Перший поверх — кав’ярня, дитячий простір і книжки. А горішній буде спроєктований спеціально для подій і спілкування.

«Сенс на Хрещатику» — це хороше рішення для всього ринку. Це не просто відкриття книгарні, це відкриття простору для взаємодії з книжкою і довкола книжки на найпомітнішій вулиці країни, — розповідає він.

Інтер'єри майбутньої книгарні.

Новий простір будують разом з партнерами.

«Зараз партнерів поки 4: Книгарня «Сенс», Альтера Груп, Work.ua і Projector. Очікую, що найближчим часом підключаться інші. Отже, я керівником цього проєкту, партнери рівноправно інвестують в цей проєкт, моя команда запускає простір. Ми працюємо, заробляємо на оренду і на зарплати («Сенс на Хрещатику» — це десь 60 робочих місць). За моїми підрахунками, ми маємо швидко вийти на самоокупність і прибуток. 50% з нього розподілятиметься дивідендами між партнерами, а 50% ітиме на підтримку культурних ініціатив та розвиток простору», — зазначає підприємець.

Раніше соціологічне опитування показало, що 69,6% дорослих українців ніколи не беруть книжки в бібліотеках, ще 18,4% — брали книжки давніше, ніж рік тому.

Нагадаємо, що у січні 2023 року книжка про Україну очолила топ продажів на платформі електронної комерції Amazon.