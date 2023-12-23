Миколаївський рятувальник Сергій Краснорєпов малює картини та розписує стіни, на яких зображує свої робочі процеси та наслідки російської агресії.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Сергій Краснорєпов — рятувальник з Миколаївщини із понад 26-річним стажем. Зараз чоловік працює фахівцем групи запобігання надзвичайним ситуаціям та цивільного захисту об'єктів.

Мистецтво для нього хобі, яке надихає та заспокоює в важкій роботі. На своїх картинах він показує те, що бачить щодня у своїх роботі з моменту війни.

— Як розпочалась війна, у мене пропало натхнення і я не малював зовсім. Лише через приблизно рік написав картини про щоденну роботу рятувальників. Те, що бачив на власні очі під час ліквідації наслідків пожеж, надзвичайних подій та ситуацій або те, що відображено на світлинах відзнятих колегами, — розповідає Сергій Краснорєпов.

На одній з картин він намалював зруйнований триповерховий житловий будинок у Миколаєві, де загинули двоє людей, показавши масштаби пожежі на нафтобазі, яку спричинив обстріл з боку окупантів тощо.

Захоплення чоловіка поділяють і його сини — двійнята Гліб та Іван.

Сьогодні Сергій працює над ще одним творчим проєктом у вільний від роботи час. Стінописи на стінах пожежно-рятувальних частин подобаються колегам — вони зігрівають робочі дні різноколірними барвами.

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