Начальниця міськздоровʼя Миколаєва Ірина Шамрай, фото НикВест

У 2023 році 54 жителі Миколаєва безкоштовно отримали протези в рамках міської програми ендопротезування суглобів.

Про це на брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

Загалом, за бюджетні кошти було придбано 92 штучні суглоби.

— Поновлено у нас програму з забезпечення суглобами. У цьому році придбано 92 тазостегнових та колінних суглоби. Встановлено на сьогодні вже 54 суглоби. 44 з них кульшових та 10 колінних, — сказала Ірина Шамрай.

За її словами, програма ендопротезування суглобів має попит серед миколаївців. На черзі за безкоштовними протезами сьогодні стоїть понад 300 містян.

Програму збираються також продовжити на наступний 2024 рік. Для цього в міському бюджеті заклали 6 мільйонів гривень.

— У бюджеті ми запланували 6 мільйонів гривень на ендопротезування, як і у цьому році. У нас три заклади, які цим займаються, це міська лікарня 3, 5 та лікарня швидкої медичної допомоги, — сказала начальниця управління.

Вона також підкреслила, що попри черги, програма передбачає позачергове протезування військових.

— Що стосується військових і травм, то ми завжди маємо запас суглобів для таких випадків, — наголосила Ірина Шамрай.

Нагадаємо, представники казахстанського бізнесу профінансують будівництво у Миколаєві реабілітаційного центру, який функціонуватиме в рамках єдиної спроможної мережі.